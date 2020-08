Arturo Vidal: "Dicen que soy agrandado, pero hablo desde el corazón. Es que como Arturo Vidal no hay nadie"

Arturo Vidal se encuentra en un punto de inflexión en su carrera. El futuro del King es un misterio entre los jugadores que aparecen llamados a partir del Barcelona tras la dolorosa eliminación en Champions League, con goleada histórica del Bayern Múnich.

Barcelona está en una reestructuración interna al mando del DT Ronald Koeman en la que no entran Luis Suárez y Vidal entre otros, sumado a la probable partida de Lionel Messi. Como si fuera poco, el mismo Rey Arturo criticó el famoso ADN azulgrana, lo que se ha calificado como el inicio del adiós del volante en el Camp Nou.

Pero no es lo único que dijo Vidal en una extensa entrevista vía YouTube con Daniel Habif. El todoterreno nacional aseguró que es único en su especie, pero aclara por qué no deben tacharlo de agrandado.

“Es que como Arturo Vidal no hay nadie. 13 años marcando diferencias y los números hablan por sí solos, entonces trato de dar siempre el máximo estando bien y estando mal. He arriesgado mi carrera en todos los equipos que he estado y un jugador así siempre es necesario. Acá o en otro lugar trataré siempre de ser el mejor”, dijo el King.

Una de las últimas críticas al chileno fue su supuesta confianza en la previa de los cuartos de final contra el Bayern: Responde que “siempre me dicen que soy agrandado, que hablo mucho y que no tengo humildad. Todo lo hablo desde mi corazón, tengo que tener mente positiva para salir a ganar. Si no tuviera esta mentalidad no estaría en Barcelona. Lo que hablo lo hablo por la confianza en mis compañeros, pero me hago cargo de mis palabras: no me arrepiento, pero aprendo de las cosas que pasan”.

Sentencia que “yo creo que voy a cambiar cuando deje de jugar al fútbol y la gente deje de ver tan seguido a esta persona atrevida que puede decir lo que piensa. Por ahora, mucha gente te va a apoyar y mucha te va a criticar”.