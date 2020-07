Marcelo Bielsa sigue recibiendo enormes elogios: "Está a la altura de Maradona, Pelé o Messi"

Marcelo Bielsa está en el centro de la noticia, porque alcanzó su gran objetivo de la temporada y le dio el título y el ascenso a Leeds United a la Premier League.

Tras dicho logro el ex DT de la selección chilena ha recibido muchos elogios, y a ellos se sumó uno de sus ex dirigidos, el volante colombiano Harold Lozano, con quien compartió en América de México.

El ex seleccionado cafetero conversó con Gol Caracol para analizar al Loco, y lanzó fuertes palabras, en las cuales pone a Bielsa a la altura de otros ídolos mundiales como Diego Maradona, Lionel Messi o Pelé.

"Es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi. Por eso es que a veces se le considera un incomprendido, pero una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara", indicó el ex mediocampista.

Harold Lozano recordó a Marcelo Bielsa, quien fue su DT - Getty

Lozano, además, recordó una de las situaciones que más lo sorprendieron de Bielsa: "de entrada, me sorprendió porque tenía todos los videos de mis partidos; y no solo los míos, antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo".

"Marcelo, como todos lo han visto, es una persona muy pasional que vive solo para el fútbol y todas sus charlas tocan fibras. Y de manera personal, no hay una en específico, pues todas fueron muy especiales y cada una de ellas me ayudaron a no solo ser mejor futbolista, sino como persona. Hoy en día esas cosas que me decía las pongo en práctica en mi vida", agregó sobre el mismo asunto.