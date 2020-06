Manuel Pellegrini detalla que pudo llegar a Boca Juniors de la mano de Mauricio Macri

Manuel Pellegrini, para muchos, es el entrenador chileno más importante de la historia. El Ingeniero ha tenido una carrera ejemplar y ha dirigido a los mejores clubes del mundo como el Real Madrid y el Manchester City.

El entrenador nacional salió por primera vez de Chile a Ecuador y después tuvo una aventura en San Lorenzo de Argentina, donde logró un título y River Plate de Argentina, donde consiguió otro.

El Ingeniero, en conversación con radio Belgrano, admitió un interés de Boca Juniors mientras se encontraba en el conjunto de Boedo.

"Si de San Lorenzo no me pagaban en diciembre, yo tenía una cláusula que me podía ir. En ese momento tuve conversaciones muy avanzadas con Macri para pasar a Boca... A mí me debían un año, pero la nueva delegación me pagó, se portaron un fenómeno. Cumplí mi contrato hasta junio y se dio mi salida a River", sentenció.

Para finalizar, Manuel Pellegrini habló de su experiencia en San Lorenzo. "La estadía en San Lorenzo fue tan buena que seguramente sea difícil de volver a repetir, por eso no analizo una nueva etapa. En algún momento me gustaría juntarme con aquel grupo campeón del 2001. No como técnico porque mi carrera en Sudamérica creo que ya está terminada", sentenció.