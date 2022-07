Manchester City presentó a sus flamantes refuerzos para la temporada 2022-23 en el frontis del Etihad Stadium ante una multitud de hinchas eufóricos por la primera aparición pública de Erling Haaland y Julián Álvarez juntos.

El noruego y el argentino llegan al City para reforzar el ataque de un club que también cuenta con las altas del arquero Stefan Ortega y Kalvin Phillips, quien no asistió al evento por problemas de salud.

“Realmente destrozado porque no me sentía lo suficientemente bien como para hacer la presentación de Manchester City hoy. Los veré pronto, gracias por hacerme sentir tan bienvenido ya”, sostuvo el ex pupilo de Marcelo Bielsa en Leeds United.

Ortega, Haaland y Álvarez compartieron el escenario montado en el frontis del Etihad Stadium, destacando la reacción del noruego al ser consultado a qué equipo quiere enfrentar… “No me gusta decirlo, pero... al Manchester United”, dijo el nórdico haciendo estallar a los presentes.

Antes, los tres jugadores ya habían compartido en la interna, posando frente a las cámaras. Julián Álvarez jugará con la camiseta 19, Ortega con la 18, develando que Haaland portará el dorsal 9 en el equipo dirigido por Josep Guardiola.

Álvarez, de 22 años, llega al City como estrella de River Plate, mientras el noruego Haaland cumplirá 22 años el próximo 21 de julio, como nuevo ciudadano tras tres temporadas en el Borussia Dortmund.