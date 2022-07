Uno de los grandes movimientos del mercado de pases va rumbo a Inglaterra, luego de que Julián Álvarez tomó el avión que lo llevará desde River Plate al Manchester City, donde se transformará en el nuevo delantero de Pep Guardiola.

Si bien el acuerdo se había cerrado hace algunos meses, dejaron que el argentino pudiera terminar gran parte de la campaña por Copa Libertadores como dirigido de Marcelo Gallardo, hasta ahora, que tuvo que finalmente tomar el avión para su próximo destino.

Con la familia emocionada en el aeropuerto, Álvarez agradeció a River, sus hinchas y todos los trabajadores, además contó de su ilusión por lo que viene.

"Contento por todo lo que viví en el club, es un nuevo desafío y estoy ilusionado. Pasé momentos espectaculares, gané cosas, no sé si me imaginaba con 22 años ganando todo lo que he logrado. He estado tranquilo con mi familia y amigos", comentó en el aeropuerto.

El jugador será presentado el domingo en el Manchester City, al igual que Erling Haaland, otra de las grandes figuras que llega al club inglés.

"Pasa todo muy rápido, llegué en 2016 al club, fui creciendo y ahora tengo un gran desafío, también sabiendo que está el Mundial encima, pero tengo que seguir trabajando. Me voy orgulloso y satisfecho", detalló.

Regalos para la casa

En su despedida el jugador también tuvo un momento para dar un obsequio a quienes fueron importantes en su crecimiento en el fútbol.

Fue el periodista Gustavo Yarroch quien detalló un gran regalo que dejó Álvarez para la pensión donde se quedan los futuros jugadores de River Plate, donde también estuvo viviendo.

"Julián Alvarez le regaló a la pensión de River un televisor de 75 pulgadas, un equipo de audio, cuatro secarropas y dos lavarropas a modo de agradecimiento por los tres años y medio en los que vivió allí cuando jugaba en las divisiones inferiores", destacó.