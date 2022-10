Malula: Francesco Totti es portada de revista con su nueva novia y la ex le cierra un ojo en Instagram

La historia dice más o menos así. El futbolista Francesco Totti y la actriz, modelo y presentadora Ilary Blasi se conocieron en 2001, se casaron cuatro años después y tienen tres hijos. Hasta hace poco eran la familia ideal para los italianos, hasta que rompieron por sendas infidelidades. Y ambos dicen que el otro fue el primero en pisar el palito.

En una reciente entrevista al Corriere de la Sera, Il Capitano de la Roma reveló que sufrió "depresión" al saber que le estaban colocando el sombrero. Que le revisó el celular a Ilary y encontró mensajes de que se iba a juntar con un tipo más joven y musculoso en un hotel. Totti dijo que lo pasó mal, hasta que conoció a la economista Noemi Bocchi.

Diez años menor que la modelo, la nueva novia finalmente se dejó ver junto a El Gladiador. Fue nada menos que en el cumpleaños número 46 del ídolo romano y en su restaurante favorito, "L'Isola del Pescatore", donde el hombre se siente como en casa al punto que fue ahí donde le pidió matrimonio a Ilary hace dos décadas.

Los paparazzi hicieron su oscuro trabajo y fotografiaron por primera vez a la pareja el 26 de septiembre pasado, mientras comían pastas y mariscos junto al mar en Santa Serena. Totti no se ve especialmente radiante y así lo advirtieron sus seguidores en redes sociales, pero es la foto de ese momento junto a Noemi y dos de los hijos del ex delantero.

Pero Ilary tenía una bala más en la cartucha. Y es que la modelo no perdona que Totti la acusara a ella y a su padre de desvalijar la casa que compartían, especialmente la caja de seguridad en la que guardaba una colección de relojes Rolex, que en su conjunto costaban millones de euros.

Al ver la revista con su ex en la portada en todos los kioscos, la modelo grabó un video con su qué. Junto a una tienda de Rolex, Ilary se quita los lentes y cierra un ojo, y luego hace un gesto como de robar con sus manos. Suficiente mensaje para reaccionar a la aparición de Noemi y -más encima- etiquetado para Totti y la prensa italiana. Malula.

¿En qué terminará esta teleserie? Pocos lo saben. Lo cierto es que Totti se divierte jugando padel con Noemi e Ilary da permanentes señales de lo bien que lo pasa en su nueva vida de soltera. Los italianos apoyan más a la modelo, porque -dicen- crió tres hijos mientras el futbolista jugaba fútbol en todo el mundo.

Noemi, en cambio, no les gusta. La señalan como la evidencia de que hay hombres que buscan mujeres más jóvenes y además destacan su parecido con Ilary hace una década. A favor o en contra, el calcio finalmente ha encontrado un divertimento light para no pensar en que Italia no estará en el Mundial de Qatar.