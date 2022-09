River Plate vive un complicado momento pues quedaron eliminados de Copa Argentina luego de caer con Patronato en penales. Tras un arranque soñado en el equipo, ahora Pablo Solari empieza a levantar críticas por sus actuaciones en un equipo que no logra convencer con su nivel.

River Plate vive una de las etapas más complicadas desde que Marcelo Gallardo es su entrenador, al que se le espera un cierre complicado de temporada luego de ser eliminado tempranamente de Copa Libertadores, tener pocos chances en la Liga Profesional de Argentina y ahora quedar afuera de Copa Argentina.

El más reciente golpe fue despedirse de la copa local en la noche de este miércoles ante Patronato, que luego de los penales se impuso 2-2. En el encuentro no estuvo Paulo Díaz tras su actuación con la selección chilena, pero sí lo hizo Pablo Solari, quien no pudo lucirse en los 60 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Luego de arrancar su paso por el club con siete goles en sus primeros ocho compromisos con los millonarios, el ex de Colo Colo ha entrado en un bache ofensivo al igual que todo el plantel y se ha quedado en blanco en los seis duelos más recientes en los que ha tenido acción, habitualmente de titular.

Eso le ha empezado a valer sus primeras críticas desde la prensa en Argentina, que un principio estaba aplaudiendo el nivel con el que hizo su irrupción. Luego de su presentación contra Patronato fue fuertemente evaluado por los principales medios deportivos del país trasandino.

El Diario Olé describió su actuación y si bien rescataron la actitud con la que arrancó, afirmaron que terminó pesando poco en el ataque de los del Muñeco Gallardo. "De mayor a menor, le bloquearon un zurdazo con mano que con VAR hubiera sido penal por mano de Ojeda. Exigió a Altamirano hasta que se fue desvaneciendo en su juego", afirmaron.

Entre tanto, TyC Sports fue aún más contundente y ya empieza a dudar de la titularidad del Pibe Solari con River Plate. "No ganó los mano a mano, no desequilibró, no lastimó. Su titularidad se justifica por los primeros partidos, que quedan cada vez más lejos", escribieron en su sitio web.