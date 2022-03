Gran consternación generó el 15 de diciembre de 2021 en el mundo del fútbol la información proveniente desde el FC Barcelona que indicaba que tras sufrir una afección cardiaca el delantero Sergio Agüero se vio obligado a colgar los botines y retirarse de la actividad profesional.

Sin embargo, poco más de dos meses después de esa destabadora noticia una nueva luz de esperanza apareció para que la familia Agüero siga teniendo un representante en el balompié trasandino, y se llama Benjamín Agüero Maradona. Y así lo confirmó el propio Kun.

“Empezó Benjamín a jugar al fútbol”, comenzó detallando el goleador histórico del Manchester City en una de sus populares transmisiones en vivo. “Está grandote, volvió, arrancó por primera vez a jugar, ahí tienes una foto”, añadió mientras mostraba un registro de su primogénito con el balón.

Tras eso, el ex ariete detalló que es primera vez que su primogénito juega de manera oficial para poder convertirse en futbolista, e incluso dio a conocer el equipo en el que se probó. “Jugaba en el barrio, pero ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, confesó. “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, y bueno, se fue para allá".

"Se fue a probar la semana pasada y me escribe y me dice ‘pa, quedé’, así que lo llamé y le dije ‘felicitaciones, tienes todo este año para ponerte las pilas y realmente ver si te gusta’, así que bueno, vamos a ver", complementó Agüero.

Tras eso, reconoció que "lo tengo que ir a ver, porque yo soy bastante exigente y honesto con como juega. Si lo voy a ir a ver jugar, la verdad es que no me gusta ir a verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico? O sea, si él va a querer jugar realmente y le gusta y ama el fútbol, perfecto lo banco, vamos y vamos, pero si de repente le da igual y va a jugar porque lo tiene de hobby, a mi no me va".

Eso sí, para cerrar destaca que "está contento y entusiasmado, y cuando vaya lo voy a ir a ver para ver que onda y lo voy a apoyar para que le de para adelante”.

Para finalizar cabe destacar igualmente que Benjamín nació producto de la relación que Sergio Agüero tuvo con Gianina Maradona, hija del legendario Diego Armando, por lo que ahora tendrá que demostrar si tiene o no las mismas habilidades con las que su padre y su abuelo brillaron en el fútbol.