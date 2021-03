Kosovo amenaza no jugar contra España: Federación ibérica no lo reconoce como país independiente y lo califica como "territorio"

La selección española ya palpita el inicio de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en Europa, pero lejos de la tranquilidad, la UEFA prende las alertas en el Grupo B que integran los ibéricos, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Los últimos amenazan con no jugar ante la postura política de sus rivales.

Resulta que los Estados de España, Georgia y Grecia, no reconocen la independencia de Kosovo, declarada en 2008 tras separarse de Serbia. Y como en España no hay nada más importante de qué preocuparse, pese a que el rey Juan Carlos I dejó el país en medio de investigaciones por delitos financieros, la Real Federación Española de Fútbol siguió las pautas del Gobierno para calificar a su próximo rival como “territorio Kosovo”.

A través de canales oficiales, la RFEF informó que Luis Enrique entregará la nómina para enfrentar a Grecia, Georgia y “territorio Kosovo” el próximo 15 de marzo. En la joven nación el gesto no fue bien recibido.

“Las reglas de FIFA y UEFA son claras como el cristal. No importa lo que se quiera decir, las reglas no se pueden cambiar”, manifestó la Federación de Kosovo en un comunicado. Agregan que no jugarán el duelo contra España si no se garantizan las condiciones de igualdad como país, su bandera e himno.

⚠️ OFICIAL | @LUISENRIQUE21 dará a conocer la próxima lista el lunes 15 de marzo.



�� España inicia el camino hacia #Catar2022 contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo.



➡️ Luis de la Fuente también anunciará la convocatoria para la EURO Sub-21.



�� https://t.co/MaRD0ulUL0 pic.twitter.com/Q2DkSxEIcg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 9, 2021

“La RFEF ha seguido las pautas marcadas por el Gobierno de España para que se pueda jugar el partido salvando el hecho excepcional de enfrentarse a un país no reconocido. España no solicitó a la FIFA excepción alguna respecto a Kosovo en el sorteo para el Mundial de Qatar, como sí lo hicieron Bosnia-Herzegovina, Serbia y Rusia. Por ello, la Federación de Kosovo cree que no se debe asumir que es un partido más”, explica Marca.

España debuta contra Grecia el jueves 25 de marzo en Granada. Posteriormente enfrentará a Georgia en Tiblisi el domingo 28 para cerrar la fecha FIFA el miércoles 31 ante Kosovo en Sevilla… si se juega.