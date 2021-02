Juventus vs Inter de Milán | Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo por la semifinal de vuelta de la Copa Italia

Este martes el futbol internacional nos trae otra jornada de partidazos, en el marco del juego de vuelta de la Copa Italia, la Juventus recibirá en su estadio al Inter de Milán.

El encuentro de ida terminó 2-1 a favor de los bianconeros con un invencible Cristiano Ronaldo quien anotó los dos goles del partido para la Vecchia Signora (26’ y 35’), mientras que el descuento del Inter de Milán había sido obra del delantero argentino Lautaro Martínez (9’).

Durante el encuentro de ida tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal había sido considerado titulares, no obstante, para este encuentro de vuelta la situación no se repetirá a causa de que los nacionales se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, dejando a los nerazzurri con dos bajas importantes en el equipo titular, no obstante, se espera el retorno de Romelu Lukaku en ofensiva, el delantero belga se había perdido el encuentro de ida tras sus encontrones con Zlatan Ibrahimovic en cuartos de final de dicho torneo.

La Vecchia signora mientras tanto llegó a semifinales tras vencer por 4-0 al SPAL en cuartos de final del torneo italiano. El equipo de CR7 buscará llegar nuevamente a la final de la Copa Italia, torneo el cual cayeron en el encuentro final la temporada pasada frente al Napoli por 4-2 en penales, en los 90’ minutos el partido había terminado sin goles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Inter de Milán por semifinales de Copa Italia?

Juventus vs Inter de Milán juegan este martes 9 de febrero a las 16:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Juventus vs Inter de Milán?

El partido será transmitido por Directv Sports en los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además de RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Juventus vs Inter de Milán?

Para ver en vivo el encuentro podrás hacerlo en Directv GO.