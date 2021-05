Andrea Pirlo no se preocupa por rumores sobre su salida de la Juventus: "No me condicionan"

Este sábado puede definirse la lucha por el título de la Serie A. El Inter de Milán tiene un partido clave ante el Crotone, en donde podría dar el gran paso al scudetto que durante los últimos nueve años estuvo en manos de la Juventus.

El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía no ha tenido una buena temporada de la mano de Andrea Pirlo. La leyenda del fútbol italiano asumió su primer desafío como entrenador de la vecchia signora, pero las críticas a su juego se hacen cada vez más fuertes ante la pérdida del campeonato.

En la previa del choque ante el Udinese de este domingo, el estratega del cuadro de Turín habló en conferencia de prensa e hizo frente a los rumores que lo ponen fuera del club. "Yo me centro en el presente. Soy el entrenador de Juventus y estoy feliz por estar aquí".

Pirlo sigue firme como técnico de la Juventus, por ahora. Foto: Getty Images

Pirlo no solo dijo estar tranquilo antes su posible salida y aseguró que piensa en cerrar bien la temporada. "El objetivo es ganar todos los partidos de la Serie A y ganar la Copa Italia (ante Atalanta el 19 de mayo), tratar de hacer bien mi trabajo".

El DT insistió en que no está interesado en lo que se diga sobre su trabajo. "Los rumores sobre mis posibles sustitutos los leo en la prensa. Estoy sereno, centrado en lo que tengo que hacer, que es clasificar al equipo para la Liga de Campeones y ganar la Copa Italia. No me condicionan los rumores. Estoy tan concentrado en mi trabajo que no me da tiempo a leer los diarios".

Finalmente Pirlo dijo que su encuentro con altos mandos de la Juve fue solo algo de rutina. "Yo estoy bien, hablé con la directiva el otro día cuando vino al campo, es algo que pasa a menudo. No fue la primera vez. Hablamos de todo, como siempre, estoy tranquilo".