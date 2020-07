Juan Pablo Varsky se calienta mal por milimétrico offside cobrado a Arturo Vidal: “Si lo usan así, el VAR amplía las injusticias”

El VAR volvió con el fútbol en Europa y, con él, el montón de polémicas que se crean en torno a su figura, las que parecen haber aumentado en vez de disminuido.

El epicentro ha sido España, con cobros discutibles a favor del Real Madrid y hoy se sumó uno en contra de Barcelona que tuvo a Arturo Vidal como protagonista.

Se trató de una acción que terminó con Lionel Messi marcando, pero al árbitro principal del partido, Carlos del Cerro Grande, le avisaron de un offside de un pie de Arturo Vidal y decidió anular el tanto.

Ante esto, Juan Pablo Varsky, quien comentaba para DirecTV Sports, se lanzó con todo. “El VAR está reduciendo el fútbol. Lejos de reducir las injusticias, las amplía. Es una clase de geometría. Están rompiendo el juguete. El tema es que el VAR sea asistente del árbitro, pero acá influye más el árbitro de arriba que el árbitro de abajo”, disparó.

“A Vidal se le cobra un fuera de juego, como veíamos recién trazaron las dos líneas, la azul y la roja. Él está saliendo de la jugada. No es un offside evidente, alguien ‘me dirá es lo mismo un offside de 10 centímetros que uno de dos metros’. No, no es lo mismo, y mucho más en ese contexto”, prosiguió.

El offside de la discordia, donde se ve un pie de Arturo Vidal adelantado. ¿Saca ventaja de su posición? Esa es la gran pergunta que se hizo Juan Pablo Varsky.

Asimismo, el argentino manifestó que “el tema no es la máquina, la máquina te podrá decir está 10 centímetros adelantado. El jugador está volviendo, no puede sacar ventaja de la posición. Si los que están arriba como equipo arbitral tienen el mismo criterio de la máquina, como la máquina me dice esto, dile al árbitro que lo cobre, ahí está el problema”.

“Terminas, en lugar de reducir las injusticias, aplicando a rajatabla lo que te marca la máquina. Ese es el principal contrasentido. Después vienen las especulaciones de que favorece a uno u otro, en ese cuento yo no me meto, porque no terminamos más”, abundó.

El gol 701 de Messi fue anulado por el VAR y Piqué... ��



Sobre el tema de fondo, recalcó que “hay una cuestión de una falta de sintonía de una máquina con recursos tecnológicos y una comprensión de reglamento. No estamos hablando de gol, no gol, entró o no entró, sino de cosas más grises que tiene el fútbol”.

Finalmente, Varsky sentenció que “el VAR, a veces, sin aportar el gris termina llevando la discusión a blanco o negro, lo que el fútbol no puede tener, salvo en situaciones muy obvias. El VAR debería trabajar sobre las cosas que no se discuten y dejar una comprensión por parte del árbitro de campo. El árbitro ni siquiera fue a ver la jugada, se lo marcaron y dijo bueno se anula el gol”.