Gerard Pique se burla del VAR en pleno partido del Barcelona

El Barcelona vivió una jornada ejemplar en La Liga tras vencer al Villarreal por 1-4 en calidad de visitante. Un triunfo que deja con las esperanzas puestas de alcanzar al Real Madrid, restando cuatro fechas.

Sin embargo, teniendo en consideración la fresca polémica del penal no cobrado para el Athletic Bilbao contra el Real Madrid, Gerard Piqué decidió burlarse en plen partido del VAR.

El ídolo Culé, cuando Lionel Messi sufrió la anulación de su gol por una ajustada y poco visible posición de adelanto de Arturo Vidal, se burló del VAR con un irónico gesto de escritorio.

Así lo catalogaron los medios españoles, quienes hicieron repercusión de este momento en pleno partido. Revisa las imágenes acá:

Por otro lado, Gerard Piqué siguió su juego y al ser consultado por la prensa se hizo el loco. “No me acuerdo, no lo sé… Cuando estás en el campo, con la adrenalina a tope.. No sé de que me estás hablando”, expresó con una sonrisa.

NO PUEDO MÁS CON ESTE HOMBRE JSKJDKDKSJ pic.twitter.com/SH0vj2hWJR — sara (@lustformessi) July 5, 2020