Jorge Sampaoli no estará en el Mundial de Qatar 2022. Luego de que dirigiera a Chile en Brasil 2014 y a Argentina en Rusia 2018, esta vez le tocará ser espectador en Sevilla, donde arribó hace pocas semanas para comandar al elenco andaluz.

Claro que no olvida todo lo que rodea un Campeonato del Mundo. Por eso es que en una conferencia de prensa en la previa del partido ante la Real Sociedad, expresó su malestar por el torneo tanto por el lugar donde se realiza, como por la fecha en que se disputa.

"Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar y jugar. Ahora ya está, todos han aceptado. La FIFA determinó jugar en un lugar en que no se debería haber jugado en una fecha que no se debería haber jugado. Y todo por plata, todo es un negocio", manifestó en la rueda ante los periodistas.

Agregó Sampa que "aceptamos el negocio y vamos todos para delante. Quejas no puede haber, las quejas eran antes, yo no me puedo quejar ahora. Ya está. Esto es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás. Después las consecuencias las pagan otra gente, los de más abajo".

De hecho analizó de manera profunda que "creo que estamos en una sociedad excesivamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad, estamos cada vez más tontos, estúpidos, Y eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado un momento de estupidez histórico. La humanidad está muy compleja".

También culpó a los medios de comunicación y a las personas por la manera de informarse. "Informaciones que salen que no existen, no estamos bien informados, no sabemos nunca qué información es real... no sabemos nada. Es difícil ser parte de esto. Y me incomoda un poco. Inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado y son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo", reflexionó.