Javier Zanetti es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino e hizo una gran carrera con la selección donde disputó dos mundiales, en 1998 y 2002, además de participar en cinco Copas América y de dos Copas Confederaciones.

El Pupi estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022 como hincha y vio al combinado trasandino consagrarse como campeón del mundo. Pero antes del campeonato, Zanetti hizo una promesa impensada y que en las últimas horas logró cumplir.

Se trata de un cambio de look, algo totalmente impensado debido a que Javier Zanetti se ha caracterizado por su clásico corte de pelo, con un peinado hacia el costado que ha mantenido por largos años de su vida. Tras tres meses de la final ante Francia, el ex futbolista cumplió su palabra y apareció con un nuevo cambio de look.

"Cuando estuve en Catar, en el programa de mis amigos AFA estudio prometí que si Argentina salía campeón del mundo me cambiaba el peinado", fueron las palabras de Javier Zanetti en el video que compartió la cuenta @afa_estudio a través de las redes sociales.

La ausencia en dos mundiales

Javier Zanetti es considerado uno de los grandes referentes en la historia del fútbol argentino. El Pupi disputó dos Copas del Mundo con su selección pero perfectamente pudieron ser 4. El jugador no fue considerado por José Pekerman en Alemania 2006 ni por Diego Maradona en Sudáfrica 2010, una espina que con el correr de los años no logra salir del todo.

"Me quedó un sabor agridulce. Jugué todas las Eliminatorias y terminé afuera del Mundial. Con Pekerman me enojé, porque no entendí el trato. Fue gente que estaba en la tribuna mientras yo jugaba de titular las Eliminatorias. ¿Hablar hoy? Ya es tarde, las cosas hay que decirlas de frente. En 2010 fue mi mejor momento y no fui al mundial. Con Diego no te podías enojar. No entendí la decisión pero la acepté", señaló el Pupi en alguna oportunidad.