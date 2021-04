"Hay que preguntarle a Florentino": James Rodríguez revela que Real Madrid no lo dejó firmar por el Atlético

James Rodríguez tuvo un paso bastante polémico por el Real Madrid. El volante colombiano aterrizó en el Real Madrid luego de una gran temporada en el AS Monaco, pero no le fue como esperaba y terminó relegado al banco de suplentes.

Esto lo llevó a partir al Bayern Múnich, donde se reencontró con su fútbol. Sin embargo, debió volver otra vez a los merengues y nuevamente se quedó sin opciones junto a Zinedine Zidane. Pero en entrevista con ESPN, el cafetalero reveló que tuvo otras opciones antes de los blancos, pero que fue el propio club el que le negó partir.

"El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando salí del Bayern Múnich tenía algo con otro club, ya estaba prácticamente hecho, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir", señaló el colombiano, que tenía acuerdo para ir al Atlético de Madrid.

James Rodríguez estuvo a nada de ser jugador del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

James dio detalles de todo lo que pasó en la negociación y hasta su diálogo con Diego Simeone. "Estaba casi hecho. Hablé una vez con él, me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Le dije que estaba listo, pero el Real Madrid no me dejó".

El colombiano no se detuvo ahí y lanzó sus dardos contra el presidente merengue como responsable de su fallido fichaje a los colchoneros. "Hay que preguntarle a Florentino. Con Zidane no iba a jugar mucho, no fue un año bueno, pero ahora que estoy en el Everton quería venir a demostrar que estoy intacto y cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, he estado a un buen nivel".

Finalmente y ya dejando de lado al Real Madrid, Rodríguez mostró su ilusión por hacer historia con su actual club. "Este equipo está para meterse en competencias europeas. Si yo estoy bien, el equipo se ve bien. Esa es nuestra meta, este año vi la Champions por tele y no me gustó nada, porque venía jugándola desde el 2012 seguido. No la jugué con Mónaco y de ahí jugué todos los años".

