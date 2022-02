El tema seguía rondando a la selección argentina tras el duelo contra Chile en Calama: Ángel Di María pudo, pero no quiso la 10 de la Albiceleste. Según Marca, todo se explica por una incomodidad del Fideo debido a su gran amistad con Lionel Messi .

La selección chilena tuvo una amarga derrota ante Argentina en Calama, con la Albiceleste ya clasificada a Qatar 2022 y la Roja dejando un pie y medio fuera de la próxima Copa del Mundo, virtualmente eliminada y a espera de un milagro que la ponga dentro de la anhelada cita planetaria.

Chile se debe enfocar cien por ciento en Bolivia, pero en Argentina sigue dando vueltas un tema: Ángel Di María fue capitán de la Albiceleste ante la ausencia de Lionel Messi, pero el Fideo no quiso ocupar la camiseta 10 de La Pulga pese a que se la dejaron en las manos.

Según la versión de Marca, a Di María le ofrecieron ponerse la 10, alguien debía ocuparla por el reglamento FIFA de las eliminatorias que implica dorsales del 1 al 23. Pero el Fideo rechazó la propuesta.

“La causa por la que Di María rechazó la 10 tuvo que ver pura y exclusivamente con que le generaba incomodidad calzarse el dorsal de su amigo y compañero”, sostiene Marca.

Agregan; “no porque no tuviera con qué defenderla, ya que pergaminos le sobran, pero su relación de amistad con Leo es tal que portarla, si bien a Messi no le generaba problema, sí le significaba a angelito meterse en un terreno que capaz podría influirle no de la mejor manera en el rendimiento y por eso respetó la 11, dorsal con la que volvió al seleccionado y se consagró en la final ante Brasil por la Copa América 2021”.

Así las cosas, Ángel Di María propuso que la 10 de Messi se la pusiera uno de los jugadores que no estaban llamados a ser titulares, y el honor recayó en Ángel Correa, quien ingresó en los minutos finales en Calama.

Eso sí, anteriormente Di María ocupó la 10 en dos oportunidades ante la ausencia de Lio Messi. También lo han hecho Sergio Agüero siente veces, Ever Banega (2), Héctor Canteros (2), Nicolás Gaitán (2), Enzo Pérez (2), Walter Erviti (1), Erik Lamela (1), Walter Montillo (1), Maxi Moralez (1) y Javier Pastore (1), a quienes se suma Ángel Correa.

