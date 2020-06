Hristo Stoichkov: "Por Lionel Messi cambiaría mi bota de oro porque él sea campeón del mundo".

En declaraciones a Súper Deportivo, la estrella bulgara Hristo Stoichkov elogió como nadie a Lionel Messi y llegó a proponer que cambiaría su bota de oro que ganó en el Mundial de Estados Unidos 1994 porque el 10 argentino levante la Copa del Mundo.

"Para ver feliz a un amigo, como es Lio, y que deje de sufrir tanto por no poder ganar un Mundial cambiaría mi Bota de Oro, que conseguí en el Mundial 1994, para verlo a Messi campeón del mundo", aseguró el ex Barcelona.

Stoichkov no duda en llenar de flores a Messi. "No creo que exista otro jugador como él, conociéndolo desde muy pequeño, por eso lo digo y afirmo. Desde que lo conocí a las 12 o 13 años hasta hoy, todo me sorprende. Por lo que es como jugador y por la calidad de humano que es. Para mí lo más importante que tiene Messi es su condición humana: su familia, hijos, amigos. Siempre se prestó para la gente que más lo necesitó", afirmó.

Lionel Messi en la final del Mundial 2014 (Getty Images)

El búlgaro además criticó el trato que se la da a la Pulga luego de los fracasos se la selección argentina.

"Siempre cuando pierde la culpa la tiene Messi y nunca se habla de los que están al lado de él y fallan. En Sudáfrica, tenían un equipazo ¿y dónde acabó y por qué? Nadie se lo pregunta. Después en Brasil, Argentina llegó la final y cuando tienes situaciones claras, como con Alemania y no marcas, la culpa la tiene Messi y pierde Messi", fue el análisis del ex Barcelona.

¿Se quedó ahí? ¡no! porque también se refirió a las finales que perdió Argentina ante Chile en las Copas América 2015 y 2016.

"En la Copa América igual, han perdido dos finales en los penales. Y otra vez, Messi no puede ganar, ¿pero qué hacemos con los jugadores que fallaron y Messi los asistió? Se esconden", cerró.