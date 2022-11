El ex jugador del Barcelona sostuvo tajante que por merecimiento y carrera, Qatar 2022 debería coronar por fin a Lionel Messi campeón del mundo con Argentina. "Lio es fantástico", explica.

El ex futbolista búlgaro y otrora crack del Barcelona, Hristo Stoichkov, se deshizo en elogios para Lionel Messi y consideró que la selección de Argentina merece coronarse campeona del Mundial de Qatar, para ponerle la guinda de la torta a la carrera del hoy atacante del Paris Saint-Germain.

“Messi merece el Mundial por todo lo que ha hecho en el fútbol, pero no depende sólo de él. Hay otros equipos. Si Argentina se recupera del golpe tan duro que sufrió ante Arabia puede lograrlo. Tiene dos partidos por delante y si el equipo vuelve a jugar como lo hizo en los partidos previos, especialmente contra Italia, tiene mucho que decir”, dijo Stoichkov.

El mejor jugador de Europa en 1994 agregó que “Argentina tiene mucha calidad, pero también un par de bajas importantes. Sobre todo la de Giovani Lo Celso en el centro del campo. Ojalá que los que le sustituyan rindan al nivel”.

Sobre los trasandinos concluye que “Messi es fantástico, no hay ninguna duda. El hecho de que le critiquen no es nada nuevo. A mí me criticaron durante veinte años. Lo llevo viendo toda la vida”.

Cabe recordar que Messi presenta molestias en el soleo de la pierna izquierda y preocupa en Argentina de cara al vital duelo contra México este sábado 26 de noviembre, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial.

Consultado por España y la goleada contra Costa Rica, Hristo Stoichkov sentenció que “es también una candidata al título siempre, porque tiene grandes jugadores y un gran entrenador como Luis Enrique. Está trabajando muy bien”.

