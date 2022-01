Hristo Stoichkov, uno de los jugadores más importantes de Barcelona en la década de los 90, mostró su clara molestia con Ousmane Dembélé por su polémica situación originada por la no renovación de contrato.

Histórico del Barcelona masacra a Ousmane Dembélé: "En mi época no hubiese ni limpiado las botas"

En días muy agitados para Barcelona, uno de los nombres sobre de los que más se conversa es el de Ousmane Dembélé luego que se anunciara que ante sus condiciones para renovar el contrato, el club se retiró de la negociación poniendo como meta principal poder venderlo en este mercado de fichajes en enero.

La actitud del extremo fue contundente al afirmar que no cedía a chantajes, provocando múltiples reacciones y una de las más radicales llegó por parte de una de las leyendas del club culé, Hristo Stoichkov, quien no tuvo piedad a la hora de hacer señalamientos en contra del francés.

El búlgaro, quien trabaja en el canal mexicano TUDN como comentarista, habló en el programa Misión Europa. "Yo me impliqué como extranjero para saber lo que era el Barça. Sabía sobre Kubala, Carrasco, Krankl, Lineker, Bakero, Salinas, sabía la historia del Barcelona y tú jamás entendiste lo que es el Barça", puntualizó.

El integrante del Dream Team dirigido por Johan Cruyff no se guardó absolutamente todo. "Te lo dice alguien que jugó en la misma posición. Nunca te implicaste en saber quien había jugado en la historia del club en esa posición. En mi época no hubiese ni limpiado las botas", puntualizó el exfutbolista.

Stoichkov le pidió a Dembélé que se fuera del club Cataluña. "Si no quieres estar en Barcelona por lo menos no manches el escudo. Vete y da las gracias por haber estado cuatro años y medio engañando a la gente haciendo ver que sabes jugar a fútbol. Si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós".