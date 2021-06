España vs Suecia | Día, hora y dónde ver en vivo la Eurocopa 2021

España y Suecia son el plato fuerte del grupo E en el inicio de la Eurocopa 2021. Ambas selecciones comparten zona además con Eslovaquia y la peligrosa Polonia de Robert Lewandowski.

Los ibéricos han tenido una previa un poco compleja, debido a la sensible baja de Sergio Ramos, quien no se encontraba en óptimas condiciones, además de la no convocatoria de ningún jugador del Real Madrid, por lo que Luis Enrique debió salir a explicar que para él no era relevante dónde se desempeñaran sus jugadores y que llamaría incluso hasta a un futbolista que jugara en el fútbol chileno. Esa onda.

Por si esto fuera poco, en la última semana de trabajo arrojaron positivo por coronavirus Sergio Busquets y el central del Leeds, Diego Llorente, lo que hizo temer a los directivos españoles de un masivo brote en el plantel, por lo que llamaron a jugadores sustitutos a entrenar por si el número de contagiados aumentaba, hecho que finalmente no ocurrió. Hoy el pupilo de Marcelo Bielsa ya se volvió a integrar a las prácticas y solo falta el negativo del volante del Barcelona, para que la Furia Roja cuente con equipo completo para la Eurocopa.

Por su parte, el coronavirus no discrimina y también atacó al plantel de Suecia. Dejan Kulusevski y Mattias Svanberg arrojaron positivo, por lo que no podrán estar ante España en el debut en la Eurocopa. De hecho el surgimiento de estos contagiados hizo al DT Janne Andersson, llamar a Zlatan Ibrahimović para saber cómo iba su recuperación por los problemas a la rodilla que lo dejaron fuera de la lista inicial hace un mes. Claro que la respuesta del delantero del Milan fue negativa y no podrá estar ni siquiera como sustituto.

Así la previa, marcada por el coronavirus, España y Suecia se verán las caras en el Estadio de La Cartuja, de Sevilla.

Zlatan aún no supera las dolencias físicas que lo dejaron fuera de la Eurocopa

Día y hora: ¿Cuándo juegan España vs Suecia?



España vs Suecia juegan el lunes 14 de junio a las 15:00.

Televisión: ¿Dónde ver el España vs Suecia?

España vs Suecia podrá ser visto a través de DirecTV Sports y TNT Sports HD.

DIRECTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo España vs Suecia?



El encuentro entre España y Suecia podrá ser visto integramente por Estadio TNT Sports y DirecTV Go.