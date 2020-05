Entrenador del Leicester City confirma su recuperación del coronavirus: "Apenas podía caminar"

Excelentes noticias para el fútbol inglés. El entrenador del Leicester City, Brendan Rodgers, ha confirmado su recuperación del coronavirus.

En conversación con BBC Leicester Sport, el ex DT del Liverpool reveló que tanto él como su mujer sufrieron la enfermedad: "Mi esposa y yo tuvimos coronavirus justo después de que la Premier se detuviera. Una semana después realmente empecé a luchar contra ello, no tenía olor ni sabor".

"No tenía fuerzas, y realmente luché, y mi esposa tampoco era la misma. Nos hicimos la prueba y ambos la tuvimos. Apenas podía caminar", confesó el estratega norirlandés.

Además, contó a qué sensación se parecía la enfermedad: "Me recordó a escalar el monte Kilimanjaro, a medida que subes más alto te quedas sin aliento. Al caminar 10 metros me sentía muy diferente. Salí a correr y no pude hacerlo".

Finalmente, Rodgers confesó la duración de sus malestares: "Me sentía realmente débil, no tenía apetito y tuve una sensación extraña durante tres semanas, de no tener sabor".

Cabe recordar que la Premier se suspendió el 13 de marzo cuando se hizo oficial el contagio del DT del Arsenal, Mikel Arteta. Según reportes en Inglaterra, el campeonato se reanudará el 17 de junio, con nueve jornadas por disputarse.