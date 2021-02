El duro análisis de Carlos Bianchi: "El Barcelona es un equipo cualquiera a merced de lo que pueda hacer Lionel Messi"

Carlos Bianchi, entrenador argentino revolucionó a Boca Juniors a final de los noventa y que conoce muy bien el fútbol francés donde estuvo como jugador, analizó la llave del PSG y el Barcelona y fue muy duro con el cuadro de Ronald Koeman.

Según el Virrey, en conversación con Le Parisien, el Barça es un equipo cualquiera y que depende única y exclusivamente de lo que pueda hacer en la cancha su compatriota Lionel Messi.

Consultado por la goleada que le propinó el PSG a los azulgrana, Bianchi asegura que "no me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo podés ver en La Liga, donde están terceros, a cinco del Atlético de Madrid, que viene de perder también en Champions con Chelsea. No tienen un gran campeonato en esta temporada. El PSG hizo un gran partido, sí, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi".

El Virrey fue consultado por las claves de la fea derrota del Barcelona afirmando que todo pasó por "¡La defensa! (Kylian) Mbappé contra (Serginho) Dest, que apenas es un internacional. Luego, ¿es (Clement) Lenglet un gran central? Piqué llevaba tres meses sin jugar... En el partido de vuelta, si sale igual, PSG puede meter cinco o seis goles".

Por último Bianchi se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi siga su carrera en el PSG luego de terminar contrato con el Barcelona.

"No sé qué va a pasar, pero quiero verlo jugar. Me divierte. Está más grande, pero es capaz de gambetear a todos en algunos partidos. Sigue siendo un jugador increíble a los 33 años, como Cristiano Ronaldo o (Zlatan) Ibrahimovic. Son únicos", cerró.