Ronald Koeman busca levantarse luego de una semana de terror: "Me siento responsable y pienso en cómo mejorar las cosas"

Barcelona se trata de parar luego de una semana del terror, donde quedó casi eliminado de la Champions League al ser goleado por el PSG 1-4 a domicilio, y este fin de semana pudiendo acortar distancia con el Atlético Madrid, apenas empató -otra vez- de local con el Cádiz.

En la previa del partido ante el Elche este miércoles, Ronald Koeman fue consultado por su estado de ánimo, considerando que luego de no poderle ganar al Cádiz, aseguró que estaba muy desilusionado.

"Hoy estoy bien. Fatal después del resultado del domingo. Me siento responsable y pienso en cómo mejorar las cosas. Me afecta pero si bajo mis ánimos y no tengo confianza... hoy le he dicho al equipo que podemos. Ningún equipo va a ganar todos sus partidos. La distancia es menor que hace tres semanas y dependerá de los próximos partidos. Hay esperanzas y mientras haya esperanzas hay que ir a por todas", aseguró.

Agregando que "es normal que haya bajado el ánimo pero es lo bueno de nuestro deporte, cada tres días hay un partido. Si ganamos mañana nos ponemos segundos ys erá totalmente diferente".

Koeman dejó en claro que lo ocurrido ante el PSG y ante el Cádiz quedó atrás y frente a Elche .

"Sabemos que en nuestro mundo en dos días todo puede cambiar. Pueden cambiar las sensaciones, las opiniones de la prensa, hay que aceptarlo y seguir adelante. El resultado del París y del Sevilla nos han hecho daño. Somos el Barça y tenemos que estar orgullosos de jugar aquí. La gente experimentada y los capitanes tienen que crear un ambiente de que vamos a por todo", cerró.