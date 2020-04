Carlos Valderrama: "Me gusta más el estilo de juego de Marcelo Gallardo que el de Carlos Bianchi, es más vistoso”

En Argentina hay múltiples disputas colectivas desde hace años, como Soda Stereo-Los Redondos de Ricota, Ford-Chevrolet en el TC, y en el fútbol ni hablar, porque con la misma fuerza que aman, los argentinos también odian y la falta de matices les pasa la cuenta, porque o es A o es B, nunca los dos.

Y eso pasa a la hora de elegir al mejor entrenador de los últimos 25 años, donde Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo llegan peleando al podio.

Uno que entró en la discusión fue el colombiano Carlos Valderra que en conversación con Radio Mitre, se inclinó por el Muñeco.

"Me gusta más el estilo de juego de Gallardo que el de Bianchi, es más vistoso”

El Pibe asegura que “en la lista de cracks, lo pongo a Gallardo como técnico y como jugador, por que sus equipos juegan como jugaba él. Me sorprendió como técnico. Me hubiera gustado que me dirija Gallardo, es uno de los mejores técnicos del mundo y lo ha demostrado, los equipos que él dirige juegan bien al fútbol”.

Lo curioso es que pese a inclinarse por el River de Gallardo, Valderrama lamenta no haberse puesto la camiseta de Boca. "Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino, jugar en Boca... son equipos grandes, como River, Racing, Independiente. Mi juego hubiese encajado en River como en Boca, en cualquiera de los dos”, cerró.