Ecuador vs Venezuela: Horario, cómo y dónde ver en vivo la fecha 13 de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022

Las Eliminatorias Sudamericanas regresarán con todo este jueves, el partido encargado de dar inicio a una jornada maratónica de futbol de selecciones será el duelo entre Ecuador y Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Duelo importante para el combinado ecuatoriano que se encuentra al día de hoy en el tercer lugar de la tabla de posiciones, en zona de clasificación directa a Qatar 2022 con 17 puntos, una unidad más que Colombia y Uruguay, tras ellos, se encuentra La Roja, quien estaría quedando fuera de la zona de clasificación con 13 unidades.

Venezuela por su parte, vive un proceso tormentoso en estas clasificatorias, además de encontrarse en el último lugar de las clasificatorias con apenas 7 puntos, prácticamente eliminado de la próxima cita mundialista, las polémicas no cesan en la Vinotinto, a la no nominación de Yeferson Soteldo por una presunta indisciplina en la fecha triple anterior, se suma la baja de último minuto de Salomón Rondón, el delantero del Everton inglés rechazó la citación al no encontrarse pleno futbolísticamente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Ecuador vs Venezuela?

Ecuador vs Venezuela juegan este jueves 11 de noviembre a las 18:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Ecuador vs Venezuela?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports 3HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Ecuador vs Venezuela?

Además, podrás ver en vivo el encuentro por streaming en Estadio TNT Sports.

Además, podrás ver en vivo el encuentro por streaming en Estadio TNT Sports.