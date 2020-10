DT de Portugal tras el positivo al Covid-19 de Cristiano Ronaldo: "Aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas"

El mundo del fútbol quedó impactado luego de conocerse que Cristiano Ronaldo está contagiado de coronavirus. El delantero de la Juventus participó del partido del domingo entre Portugal y Francia, dando positivo al Covid-19 días más tarde.

La situación llevó a que fuera apartado inmediatamente del plantel y viaje de regreso a Italia para iniciar la cuarentena de recuperación. Pero la situación no dejó indiferente al técnico de la selección lusa, que aún no entiende bien lo ocurrido.

Fernando Santos habló en la previa del partido de esta tarde ante Suecia y dejó en evidencia sus dudas por las razones del momento que vive CR7.

Cristiano estuvo presente en el duelo con Francia y hasta se abrazo con Mbappé tras el partido. Foto: Getty Images

"Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más", lanzó de entrada. "En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus".

Eso sí, Santos le bajó un cambio a la situación y llamó a la calma de cara al encuentro de esta tarde. "Cualquier jugador que se ausente por la COVID-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor".

El técnico puso punto final al tema asegurando que "ningún equipo es mejor sin el mejor del mundo", pero le dio la confianza a sus dirigidos. "Este equipo ya mostró que tiene capacidad para responder colectivamente, tengo plena confianza en mis jugadores".