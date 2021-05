"Hay que rebelarse ante estos corruptos": el llamado de José Luis Chilavert tras cambio de la Copa América a Brasil

Este lunes la Conmebol sorprendió a todos luego de confirmar que la Copa América cambiaría de sede a Brasil. La delicada situación social en Colombia y la pandemia del coronavirus en Argentina obligaron a trasladar el torneo que arranca en 13 días más.

Pero las críticas no se hicieron esperar ante la elección del último anfitrión del campeonato, no solo porque no estaba en los planes de nadie, sino porque también vive una crisis similar a la de los países que no pudieron seguir adelante con la cita.

La situación ha generado repudio por parte de los hinchas, pero también en ex futbolistas. Y uno de ellos es José Luis Chilavert, un enemigo declarado de la Conmebol y que se lanzó con todo tras la confirmación de Brasil como sede.

Brasil volverá a recibir la Copa América a solo dos años del último torneo. Foto: Agencia Uno

El ex arquero e ídolo de la selección paraguaya utilizó su cuenta de Twitter para dejar un potente mensaje para los jugadores de los equipos participantes. "Es hora que los jugadores de los seleccionados se hagan respetar y que no los traten como esclavos".

Pero Chilavert fue más allá y llamó a una revolución total contra la Conmebol. "Hay que revelarse ante estos corruptos que no les importa la vida de todos ustedes. Unidos venceremos a la corrupción que impera en el fútbol sudamericano".

El mensaje de Chilavert contra la Conmebol

Desde el ente rector del fútbol en este lado del continente solo se remitieron a realizar el anuncio y agradecer a quienes lo hicieron posible. No obstante, las críticas siguen fuertes en redes sociales, donde aún intentan entender la decisión.