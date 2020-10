Claudio Bravo muy autocrítico con el Real Betis: “No podemos hacer un gran partido y en otro ser un desastre”

Claudio Bravo volvió a la titularidad después de superar una lesión que lo dejó al margen de las eliminatorias y de los partidos de Chile ante Uruguay y Colombia, pero el regreso no fue el deseado: el Real Betis cayó por 0-3 ante la Real Sociedad de local y desperdició la opción de trepar a la punta de La Liga de España, posición que ahora ocupa su verdugo de hoy en el estadio Benito Villamarín

“Triste porque no plasmamos lo que veníamos mostrando. No tuvimos la contundencia de otros partidos y nos vamos con un sabor de boca amargo. Era una prueba complicada. La Real juega bien, te aprieta. Era un momento idóneo para dar un golpe. No queda otra que seguir trabajando y los resultados llegarán”, lamentó el ex capitán de la Roja.

Asimismo, mostró mucha autocrítica al ser consultado por la irregularidad del verdiblanco. “Eso tenemos que evitarlo. Hay que mostrar un nivel medio, no un gran partido y otros, un desastre. Hay que trabajar duro. Este tipo de partidos nos sirve para seguir creciendo. Debemos seguir de la misma manera. Apretar los dientes. Es parte del crecimiento, si queremos estar arriba no podemos desaprovechar estas oportunidades”, sentenció.

Consultado por el VAR, prefirió no meterse. “Me toca estar demasiado lejos, pero no es mi labor opinar. No estoy sentando viendo las decisiones, sólo hago mi trabajo”, manifestó sobre las jugadas polémicas donde hubo un offside más que dudoso en un gol de Antonio Sanabria y luego un clarísimo penal que terminó la camiseta del hombre del Betis rota, pero el árbitro no lo cobró.

Finalmente, habló de su lesión manifestando que “me he encontrado bien, un poco con molestias, pero normales. Me preparé muy bien la semana”.

El próximo partido para el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo viene con todo: será ante el Atlético de Madrid de visita el sábado 24 de octubre a las 16:00 horas de Chile. Y, con la derrota de hoy, quedaron séptimos con nueve puntos, pero a dos del nuevo líder, precisamente, la Real Sociedad.