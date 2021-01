José Luis Chilavert amenaza a Óscar Ruggeri: "Si me lo encuentro en la calle... ya varán lo que le voy a hacer"

Para poner en contexto, San Lorenzo atraviesa una crisis institucional y futbolística tras sufrir la eliminación en la Copa Diego Maradona. Según la versión de Ignacio Piatti, el quiebre en el camarín del Ciclón es gran responsabilidad de los jugadores paraguayos, Óscar y Ángel Romero.

En medio de esta vorágine, paradójicamente del Ciclón, Óscar Ruggeri se mostró muy crítico con los seleccionados paraguayos en ESPN y José Luis Chilavert se metió al baile para defender a sus compatriotas en declaraciones muy poco amistosas, amenaza incluida para el campeón del mundo con la selección argentina.

“Con Ruggeri somos como el agua y el aceite. Es imposible. Algún día, si me lo encuentro en la calle, ya se van a enterar de lo que le voy a hacer. Él dice que hay que sopapear a los Romero. No hay que ser guapo en la televisión, hay que ser guapo en el momento”, arremetió el polémico ex arquero de la Albirroja en Radio Ñandutí.

José Luis Chilavert agregó que “cuando llegaron los Romero, en el vestuario era común que tomen mate y coman facturas. Los chicos dijeron que no tomaban mate y ahí ya el grupo les tira en contra. El consejo que les di fue que sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta hoy, porque no necesitan de estos periodistas para poder triunfar. Más en un ambiente difícil como el fútbol argentino”.

“Conozco a la perfección las internas en San Lorenzo. Es un club que económicamente está muy mal. Todos les apuntan a los Romero, pero ellos no tienen la culpa de la mala situación del club. Ellos aportan las virtudes que tienen como profesionales y ya mostraron su categoría”, sentenció el ex golero.