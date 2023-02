Este martes el Flamengo decepcionó a sus hinchas al caer por 3-2 frente a Al Hilal de Arabia Saudita por las semifinales del Mundial de Clubes que se juega en Marruecos.

Tras el fracaso muchos festinaron con un video del vicepresidente del club, Marcos Braz, quien tras conquistar la Copa Liertadores el año pasado, cantó en el camarín: "¡Real Madrid puede esperar que su hora va a llegar!"

El dirigente daba por hecho que su equipo se enfrentaría a los merengues en la final, pero lo cierto es que será Al Hilal el que juegue la definición, mientras la otra semifinal se juega este miércoles justamente entre el equipo Ancelotti y Al-Ahly.

Braz fue consultado por el cántico tras la derrota ante los árabes, a lo que respondió: "El fútbol es muy aburrido, y todos contribuyeron a eso. Sucede. Estaba encima de un título. En el título haces una broma, lejos de ser una falta de respeto".

"Ustedes en la prensa podrían analizar qué es una broma en este momento o una falta de respeto. Creo que hay que aportar al fútbol", añadió.

Luego, lamentó: "Creo que cada derrota tiene su significado. Este, ciertamente, por la expectativa de jugar por un título mundial, evidente que le da grandeza a la tristeza".

"Es fútbol. No sirve de nada quedarme aquí poniendo excusas, pero tampoco puedo pasar si me lo preguntas. Estoy haciendo mi parte. No fue lo que planeamos, pero tenemos que seguir adelante. Es el comienzo de la temporada, tenemos mucho por jugar hasta el final del año", finalizó.

Ahora el equipo de Arturo Vidal tendrá que jugar por el tercer puesto y la verdad es que no está nada dicho aún. Todavía tiene opciones de enfrentar al Real Madrid...