Bravo saborea la gloria luego de un difícil inicio de temporada: "No fue fácil, la confianza no la venden en la farmacia"

Claudio Bravo se ganó todos los aplausos en la victoria del Betis ante la Roma, gracias a un par de intervenciones magníficas que realizó y que fueron claves para que los italianos no se pusieran arriba en el marcador por segunda vez en el partido.

El chileno aseguró que es un premio al esfuerzo que realizó hace algunas semanas, cuando el club no lo inscribió en La Liga y perdió mucho terreno respecto a Rui Silva, el otro portero que alterna en los partidos del elenco andaluz.

"No es fácil, porque la confianza no la venden en la farmacia, pero creo que cuando te preparas bien puedes hacer partidos como el de hoy", comentó demostrando mucha madurez.

Luego agregó que "he asumido esa parte de no haber participado cuando me tocó no estar inscrito, pero atrás había muchas horas de entrenamiento y en partidos como éste la sensación que tengo es más que buena".

Sobre el partido, manifestó que "salimos con la sensación de haber jugado bien todo el partido. Siempre tuvimos la iniciativa de ir a buscar el resultado, controlamos bien el partido, tanto en ataque como en defensa y y nos vamos con un triunfo magnífico y unas sensaciones tremendas".

Valoró que el elenco no se volviera loco al quedar 1-0 abajo y lamentar la lesión de Fekir, figura de los béticos. "La idea era no desesperar, estar tranquilos. Veníamos de un desgaste tremendo en Vigo, estábamos cansados, pero con ganas y con la sensación de poder hacer las cosas bien. Antes del gol de ellos ya estábamos controlando y nos vamos con un triunfo magnífico", indicó el formado en Colo Colo.

Finalmente agradeció al público que los acompañó en Italia. "Ha sido increíble, hay que darle las gracias a la gente, el apoyo es fundamental para nosotros y ver que no pararon de cantar nos llena de satisfacción", cerró Bravo.