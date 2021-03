Ben Foster, arquero del Watford y compañero de Francisco Sierralta: "Diego Costa es una pequeña rata asquerosa"

El arquero del Watford y compañero de Francisco Sierralta, Ben Foster, dio una entrevista al canal de Youtube The Cycling GK donde conversó de varios temas relativos a su carrera y como se vive el fútbol en Inglaterra.

Llegó un momento donde el golero fue consultado por el delantero más difícil con el que tuvo que lidiar en una cancha y, no tuvo dudas en elegir al brasileño naturalizado español, Diego Costa.

"Es una buena pregunta y es Diego Costa porque era solo una pequeña rata asquerosa", aseguró riéndose.

Explicando que “él solo gruñía y rascaba y no te dejaba en paz y no te dejaba ni un segundo de aliento. Y sabes qué, Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra él, te patearía, rascaría, haría cualquier cosa. Pero simplemente son ganadores puros, me encanta ese tipo de jugadores. Quieres ese tipo de jugadores en tu equipo. ¡Animales!”.

Como era la hora de las confesiones, Foster también cuenta que “(Estuve con Roy Keane) solo por un tiempo y, para ser justos, me asustó muchísimo. Era un tipo aterrador‘’.

Para el final, el compañero de Sierralta se refirió a Carlitos Tévez, el ídolo de Boca Juniors, que según el guardameta, era flojo para entrenar, pero que el fin de semana era una máquina.

“Carlos Tevez, al 100%. Era un desastre en los entrenamientos, no le interesaban en absoluto. No le importaba, entrenar ni siquiera era una cosa para él. Fue horrible. Pero un sábado por la tarde, oh Dios mío, qué jugador. Simplemente esa mentalidad ganadora, dio todo lo que tenía y fue un talento increíble en el campo un sábado por la tarde”, cerró.