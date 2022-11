Ben Brereton aprovecha el parón de la Championship en Blackburn Rovers tras perderse los amistosos de la selección chilena contra Polonia y Eslovaquia tras la negativa del club inglés a cederlo en trabajo de recuperación por una “lesión menor prolongada”.

En medio de voces del Blackburn que piden retener al delantero inglés de la selección chilena, que termina contrato a fines de junio de 2023 con el club de la Segunda División británica, Ben sufrió un chascarro familiar.

El chascarro lácteo de Brereton

La pareja del atacante de la Roja, Kimberley Abbott, le pidió a Brereton ir a comprar leche… Ben fue, pero llegó con botellitas de lácteos individuales que hicieron estallar de risa a la mujer que espera un hijo junto al goleador.

“Le pedí a Ben que trajera un poco de leche. ¿Por qué esto me hace reír tanto por el tamaño de esto? (…) Otra más. No sé por qué me rio tanto”, manifestó Kimberley en Instagram dejando en evidencia la graciosa compra de Brereton junto a fotos de las pequeñas botellas.

En lo que respecta al futuro de Ben Brereton, el delantero ha aparecido en la órbita del Villarreal de España; el West Ham United y Tottenham de la Premier League de Inglaterra.

Por su parte, Blackburn Rovers volverá a la acción el próximo sábado 10 de diciembre por la fecha 22 de la Championship, como locales frente al Preston North End en el estadio Ewood Park. El equipo de Brereton marcha tercero en la tabla con 36 puntos, a la caza del puntero Burnley (41) y el Sheffield United (38).

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22