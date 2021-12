Barcelona vs Real Betis | Día, horario y canal para ver en vivo al equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini

El Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini tendrá un muy duro desafío por la 16° fecha de La Liga, visitando al Barcelona en el Estadio Camp Nou.

Los sevillanos atraviesan un muy buen momento tanto a nivel local como internacional. En La Liga marchan en el 5° lugar con 27 puntos y se ilusionan con pelear por los puestos de clasificación a Champions League. En la UEFA Europa League, lograron superar un complejo grupo con Bayer Leverkusen, Ferencváros y Celtic, clasificando a la siguiente ronda en el segundo lugar. El último fin de semana, derrotaron por 3-1 a Levante.

Claudio Bravo no estuvo presente en el último encuentro, debido a que en días anteriores había salido con molestias en el partido ante Ferencváros. La lesión no debería ser de gravedad, pero no hay certeza si el arquero podrá regresar al Camp Nou, tras su paso por Barcelona entre el 2014 y 2016, donde tuvo un gran rendimiento ganando incluso el Trofeo Zamora en la temporada 14/15.

Barcelona ha comenzado de buena manera la era de Xavi Hernández en la banca. En tres partidos dirigidos, el equipo suma dos triunfos y un empate. Con 23 puntos, se encuentran en el 7° lugar, puesto impensado para un club de esta envergadura. En la última jornada, derrotaron como visitante por 3-1 a Villarreal.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Betis?



Barcelona vs Real Betis juegan este sábado 4 de diciembre a las 12:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Barcelona vs Real Betis?



El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Barcelona vs Real Betis?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.