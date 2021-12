FC Barcelona pasa por un momento económico muy duro, por eso ha perdido a muchas estrellas, entre ellas Lionel Messi, pero a uno de sus referentes, Gerard Piqué, no se le pasa por la cabeza cambiar de club, menos irse a Real Madrid.

En diálogo con el programa El Hormiguero el también empresario dijo fuerte que jamás se irá al club merengue, el archirrival de los catalanes.

"Es imposible, no hay nada, imposible. Prefiero morir antes que ir al Madrid", dijo de forma tajante al ser consultado si ha recibido alguna oferta de los blancos.

Además, el defensa central español habló del día en que supieron que Messi iba a dejar el club de sus amores para irse luego a PSG.

"Fue un día muy duro. Hemos compartido 16 años de vestuario. Es casi como un hermano. Fue duro a nivel personal. Este año las cosas no han empezado bien porque se nos ha ido el mejor de la historia. Ayer (martes) ganó el Balón de Oro demostrando que es el mejor de la historia", indicó.

Por último, se refirió a las exigencias del nuevo DT, Xavi, y comentó que su ex compañero no le ha dicho nada sobre si puede ir a entrenar en bicicleta, por ejemplo.

"Ha puesto normas como todos los entrenadores. La del surf y la bici eléctrica no las ha mencionado. No sé si se puede o no. Sí que ha puesto unas normas que son necesarias y las vamos a cumplir todos como siempre ha sido", cerró.