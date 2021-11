Apenas dos días restan para que se entregue el Balón de Oro con Lionel Messi como uno de los grandes favoritos junto a Robert Lewandowski y Karim Benzema, algo que parece dejar fuera de la ecuación a Cristiano Ronaldo, quien actualmente tiene cinco y espera dar alcance al argentino del PSG que puede ganar el séptimo de su cuenta personal.

Esto hará que para el portugués las cosas se pongan más cuesta arriba para ser el máximo ganador del trofeo en su historia, algo que una de sus grandes obesiones personales. "Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho", dijo Pascal Ferré, editor jefe de France Football.

Al ser una de las pocas personas que sabe quién se llevará el trofeo antes del día de la gala, afirma que es complicado mantener el secreto. "Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún".

"Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte. Luka Modric lloró como un niño cuando lo llamé", explicó el periodista.

Pese al hermetismo que manejan desde France Football, diferentes medios como Sky Sports ha dado a conocer que ya el entorno de Messi sabe que el futbolista argentino se llevará su séptimo Balón de Oro y que este lunes, en la gala que se celebrará en París, se confirmará esto.