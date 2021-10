Atalanta pasó una noche de las mil pesadillas en la antesala del esperado partido ante Manchester United por la tercera jornada de la fase grupal de Champions League, logrando poco y nada de descanso en el hotel donde arribaron por culpa de las alarmas de incendio.

El plantel comandado por Gian Piero Gasperini llegó ayer a Inglaterra y se hospedó directamente en el recinto Edwardian, un hotel Radisson de cinco estrellas ubicado en el corazón de Manchester.

Pese al gran prestigio del lugar, los jugadores de Atalanta y sus esposas tuvieron una jornada terrible en la previa del vital duelo ante Cristiano Ronaldo y compañía, ya que misteriosamente las sirenas de emergencia se habrían activado al menos seis veces durante la madrugada.

Los primeros reportes de lo ocurrido llegaron en voz de Lorraine Duarte, esposa del centrocampista Ruslan Malinovskyi, quien denunció en redes sociales que los jugadores italianos apenas pudieron descansar en la víspera del choque con los Red Devils.

"No creo que haya sido un incidente casual. ¿Crees que es solo una coincidencia? No lo creo", acusó la mujer.

De acuerdo a lo informado más tarde por el Daily Mail, la molesta alarma se habría activado sin explicación alguna a las 4:51 AM y 5:00 AM, para luego volver a sonar a las 5:36 AM, 6:11 AM, 6:31 AM y finalmente a las 7:13 am.

Intencional o no, lo cierto es que el plantel y cuerpo técnico de Atalante llegará con el ánimo enardecido y muy poco descanso al partido a disputarse esta tarde en el mítico estadio Old Trafford.

Manchester United recibirá a Atalanta este miércoles a las 16:00 horas por la tercera jornada de la fase de grupos de UEFA Champions League, y puedes revisar aquí cómo y dónde seguir en vivo el partido.