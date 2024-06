Este martes 18 de junio Nintendo realizó un nuevo Nintendo Direct, centrado en las novedades que llegarán durante la segunda mitad del 2024 y principios del 2025 a la consola hibrida, y en RedGame de RedGol te presentamos las principales novedades.

Resumen de Nintendo Direct: Zelda, Mario y Marvel vs Capcom son algunas de las novedades de este evento

El evento de la “gran N” presentó importantes novedades esta jornada, como el primer vistazo a Metroid Prime 4: Beyond y la revelación de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, además de nueva información sobre juegos de los socios de desarrollo y publicación de Nintendo.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: El primer título protagonizado por la Princesa Zelda llegará a Nintendo Switch el 26 de septiembre.

Mario & Luigi: Brothership: Esta aventura RPG protagonizada por Mario y Luigi será lanzada en Nintendo Switch el 7 de noviembre.

Regresa el clásico RPG original, ¡ahora con vibrantes imágenes HD-2D y una narrativa ampliada. Este título se lanza en Nintendo Switch el Super Mario Party Jamboree : ¡Mario y sus amigos llegan a un enorme resort isleño para la última entrega de la serie Mario Party con hasta 20 jugadores en línea! Se lanzará para Nintendo Switch el 17 de octubre.

: Donkey Kong y Diddy Kong están de regreso para una acción trepidante. Llegará a Nintendo Switch el LEGO HORIZON ADVENTURES : Esta nueva aventura de LEGO inspirado en los eventos de Horizon llegará a Nintendo Switch durante la temporada navideña .

: La nueva entrega de baile llegará a Nintendo Switch en . Metroid Prime 4: Beyond: Regresa Samus Aran, el mayor cazarrecompensas de la galaxia, volverá a Nintendo Switch en 2025.

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: MATURE 17+ : ¡Una nueva colección de juegos llega esta tarde para los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack ; se tratan de “Turok: Dinosaur Hunter” y “Perfect Dark”.

: ¡Embárcate en una acogedora aventura con Hello Kitty y sus amigos! El exitoso juego con los queridos personajes de Sanrio llegará a Nintendo Switch el Stray : Este aclamado juego de aventuras sobre gatos, publicado por Annapurna Interactive y desarrollado por BlueTwelve Studio, llegará a Nintendo Switch durante estas vacaciones .

: Este simulador permite crear tu propio Hobbit y experimenta la vida idílica que Tolkien imaginó en sus libros. Este título llegará a Nintendo Switch estas . Actualización gratuita de baloncesto en Nintendo Switch Sports : ¡El baloncesto llegará a Spocco Square en el juego Nintendo Switch Sports como una actualización gratuita! Esta actualización llegará a Nintendo Switch este verano .

: Afronta más de 150 desafíos de carrera rápida de 13 juegos de NES,se lanzará a Nintendo Switch el Funko Fusion : Experimenta tus franquicias favoritas de televisión, películas, cómics y juegos en Funko Fusion. Este título llegará a Nintendo Switch el 13 de septiembre

: Nuevo título que se lanza en Nintendo Switch Isla de la ilusión de Disney : Actualización gratuita desde hoy en Nintendo Switch.

Juega dos de las aventuras clásicas de Link, incluida una con modo multijugador en línea, en The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords , y la primera aventura de Samus en Metroid: Zero Mission . ¡Ambos juegos estarán disponibles para los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack desde hoy en Game Boy Advance!

: ¡Esta nueva actualización está disponible hoy en Nintendo Switch! Darkest Dungeon II : Se lanza en Nintendo Switch el 15 de julio . Los pedidos anticipados comienzan hoy más tarde en Nintendo eShop.

: Acelera como Roadrunner, domina con fuerza bruta como Elmer Fudd o burla a tus oponentes como Bugs Bunny y más en locas acciones deportivas. Llega a Nintendo Switch este (Primavera de Chile). Metal Slug Attack Reloaded: Este nuevo título se lanzará hoy en Nintendo Switch .

: Siete clásicos arcade regresan, se tratan de X-MEN VS. ¡STREET FIGHTER!, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes y más. Llega a Nintendo Switch este . Phantom Brave: The Lost Hero : llega a Nintendo Switch el próximo año.

: Se lanza en Nintendo Switch a Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven : será lanzado en Nintendo Switch el 24 de octubre.

: Será lanzado en Nintendo Switch este . FAIRY TAIL 2 : Llegará a Nintendo Switch este invierno .

: Esta nueva versión llegará a Nintendo Switch el Los pedidos anticipados ya están disponibles en Nintendo eShop. Farmagia : Llegará a Nintendo Switch el 1 de noviembre.

