Remnant: From the Ashes y The Alto Collection los nuevos juegos gratis de Epic Games Store

Epic Games reveló los juegos que estará regalando del 13 al 20 de agosto y se trata de Remnant: From the Ashes y The Alto Collection. Ambos títulos podrán ser obtenidos sólo con tener acceso a la Epic Games Store y quedarán par siempre en tu cuenta sin costo alguno.

Remnant: From the Ashes es un juego de supervivencia y acción en tercera persona, en donde seremos unos de los últimos supervivientes de la humanidad luego de que unos malignos seres interdimensionales hayan lanzado un ataque a la tierra. Para sobrevivir tendremos que eliminar una gran hordas de enemigos e incluso nos podremos unir a otras dos personas.

Mientras que The Alto Collection se trata de una recopilación de Alto's Adventure y Alto's Oddysey, ambos comparten mecánicas y estéticas, ya que se tratan de juegos de plataformas en dos dimensiones con el foco puesto en la relajación, dos de los títulos más aclamados del mundo mobile.

Para descargar estos juegos el 13 de agosto debes iniciar sesión en tu cuenta de Epic Games Store y buscar los títulos para luego descargar sin nigún coste.