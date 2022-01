Siguen saliendo temas noticiosos después del bombazo gamer que fue la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y uno de esos temas son juegos antiguos de la empresa adquirida, específicamente Guitar Hero, el cual fue discutido con los nuevos dueños sobre un posible regreso. Bobby Kotick, CEO de Activision, habló sobre esto.

Durante una entrevista con Venturbeat, Kotick, afirmó que se habló sobre el tema de Guitar Hero con Microsoft, mencionando que: "Phil Spencer y yo comenzamos a pensar en cosas para el futuro. He querido hacer un nuevo Guitar Hero por un tiempo, pero no quiero agregar equipos para la fabricación y la cadena de suministro y control de calidad para la fabricación. Y la escasez de chips es enorme".

Kotick continuó diciendo que: "realmente no teníamos la capacidad de hacer eso. Tuve una visión genial de lo que sería el próximo Guitar Hero y me di cuenta de que no tenemos los recursos para hacerlo".

¿Podría llegar un nuevo juego de Guitar Hero?

Lo mencionado en la entrevista confirma que Activision no tiene planes de abandonar la saga. Cabe recordar que el último juego de esta franquicia fue Guitar Hero Live, lanzado en el año 2015.