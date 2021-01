Injustice 2 y PES 2021 llegan a Xbox Game Pass en enero

Xbox Game Pass inicia el 2021 en grande y agrega siete nuevos juegos a su servicio. A partir del 7 de enero podrás descargar eFootball PES 2021, Insjustice 2 y The Little Acre en PC, consolas (Xbox Series, Xbox One) y Android. Cabe recordar que hasta el 25 de enero puedes unirte a Xbox Game Pass Ultimate con la promoción de los primeros tres meses a un dólar.

-eFootball PES 2021 ( Android y consola) - 7 de enero

Salga a la cancha con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, el legendario Diego Maradona y más en una de las series de videojuegos deportivos más famosas, eFootball PES . Juega con amigos en cooperativas en línea, partidos cara a cara y participa en eventos de fútbol de la vida real con el modo Matchday. Ahora en su vigésimo quinto año, nunca ha habido un mejor momento para experimentar el juego divertido y fluido de PES y descubrir por qué se considera una piedra angular para los videojuegos de fútbol.

-Injustice 2 (Android, consola y PC) - 7 de enero

Injustice 2 es la secuela superpoderosa del exitoso juego de lucha Injustice: Gods Among Usque permite a los jugadores construir y potenciar la última versión de sus personajes favoritos de DC. Injustice 2 continúa la historia cinematográfica mientras Batman y sus aliados trabajan para volver a unir las piezas de la sociedad, pero luchan contra aquellos que restaurarían el régimen de Superman.

-The Little Acre (Android y consola) ID @ Xbox - 7 de enero

The Little Acre tiene lugar en la Irlanda de los años 50 y sigue la historia de Aidan y su hija Lily. Después de descubrir pistas sobre el paradero de su padre desaparecido, Aidan sin darse cuenta se ve transportado a un extraño mundo nuevo. Con actuación de voz completa y animación dibujada a mano, The Little Acre es un juego de aventuras memorable y cuidadosamente elaborado.

-Neoverse (PC) ID @ Xbox - 14 de enero

Neoverse es un hermoso y fantástico juego que consiste en aventuras con emocionantes desafíos. Es un juego de construcción de mazos estratégico, de acción y pícaro que pondrá a prueba la habilidad del jugador. Comienza una aventura con héroes únicos para salvar el mundo a lo largo de varias líneas de tiempo.



-Torchlight III ( Android y consola) ID @ Xbox - 14 de enero

En Torchlight III , Novastraia está nuevamente bajo amenaza de invasión y depende de ti defenderte de los Netherim y sus aliados. ¡Reúna su ingenio y desafíe la frontera para encontrar fama, gloria y una nueva aventura!

-What Remains of Edith Finch (PC) ID @ Xbox - 14 de enero

What Remains of Edith Finch es una colección de historias breves sobre una familia en el estado de Washington. Sigue a Edith mientras explora la historia de su familia a través de estas historias y trata de averiguar por qué es la última de su familia que queda con vida.

-YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID @ Xbox - 14 de enero

Este juego surrealista de estilo JRPG ambientado en 1999 tiene al graduado universitario Alex presenciando cómo una mujer desaparece de un ascensor. Pronto reúne a una banda de inadaptados de Internet para investigar su desaparición, empleando LP de vinilo, cámaras y otras rarezas en batallas que combinan minijuegos basados en contracciones con combates por turnos, mientras se enfrentan a fábricas con trampas explosivas y acertijos. cuevas en busca de la verdad.

Pero no todo es alegrías, porque Xbox también anunción los juegos que dejarán el Game Pass el próximo 15 de enero y se tratan de FTL: más rápido que la luz (PC), My Friend Pedro (Consola y PC), Sword Art Online: Fatal Bullet (Consola) y Tekken 7 (consola).