No solo es Steam el que da que hablar cuando destaca el tema de las ofertas de videojuegos ya que Epic Games también se hace presente, y esta vez, al igual que la plataforma de Valve, también tiene las ofertas del Año Nuevo Lunar, instancia en la cual se pueden comprar juegos con un descuento de hasta un 85%. De hecho, la Epic Games Store es el único sitio que todavía está ofertando títulos.

Entre los juegos que destacan con rebaja se encuentra Far Cry 6, en su edición estándar, estrenado en la parte final del año 2021 y que cuenta con un 35% de descuento. También está el juego de Hideo Kojima, hablamos de Death Stranding, el cual tiene un 65% de rebaja. Mientras que uno de los descuentos más altos lo tiene The Witcher 3: Wild Hunt con un 85%.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de Epic Games?

Las ofertas del Año Nuevo Lunar de Epic Games comenzaron el 27 de enero de este año y estarán disponibles hasta el 10 de febrero. Puedes revisar las siguientes ofertas apretando por aquí.

Grand Theft Auto V: Premium Edition: $14.950 (50%)

Red Dead Redemption 2: $19.340 (50%)

Cyberpunk 2077: $22.970 (50%)

Far Cry 6 Standard Edition: $29.185 (35%)

Borderlands 3: $9.747 (75%)

The Witcher 3: Wild Hunt (Game of The Year Edition): $3.218 (80%)

Death Stranding: $15.795 (65%)