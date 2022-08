Con Sekiro y Call of Duty como alternativas: Steam lanza ofertas de juegos de Activision

Durante las últimas horas se habilitó una tanda de ofertas de juegos de la empresa Activision en la popular plataforma Steam, disponible solo para PC. Los juegos se podrán adquirir por tiempo limitado y a continuación te mencionaremos los más destacados y solicitados.

Uno de los juegos que está con oferta es Sekiro: Shadows Die Twice, título desarrollado por la empresa From Software, mismos responsables del exitoso Elden Ring, todo bajo el liderazgo de Hidetaka Miyazaki. Tal como Elden Ring, Sekiro es un título del tipo Souls, es decir, tiene una alta dificultad. El juego se estrenó el 21 de marzo de 2019 y ganó el Juego del Año en The Game Awards 2019. Activision es el distribuidor de este título.

Otro de los juegos de Activision con rebaja es Call of Duty: Black Ops III, parte de la legendaria franquicia shooter que está presente en la plataforma de Steam.

Sekiro: Shadows Die Twice: 50%

Call of Duty: Black Ops III: 67%

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: 50%

Prototype 1 y 2: 75%

Call of Duty 4: Modern Warfare: 50%

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de Activision en Steam?

Las ofertas de la empresa ahora administrada por Microsoft estarán disponibles en Steam hasta el 5 de septiembre de 2022.