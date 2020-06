Fixture de la tercera semana de la Liga de Honor Entel de League of Legends

La Liga de Honor Entel de League of Legends reveló los encuentros de la tercera semana de competencia, donde Kaos Larin Gamers y Furious Gaming lucharán por mantener su invicto.

El lunes los partidos son: Azules eSports vs. Dark Horse, Furious Gaming vs. Santiago Wanderers eSports, Odín Gaming vs. Liga del Mal, Rebirth eSports vs. Kaos Latin Gamers y FroztFire vs. Católica eSports.

Fechas 5 y 6 de la Liga de Honor

El martes la acción será: Rebirth vs. Furious Gaming, Católica eSports vs. Legión del Mal, Dark Horse vs. Odín Gaming, Froztfire Team vs. Santiago Wanderers eSports y Azules eSports vs. Kaos Latin Gamers.

KLG y Furious Gaming lideran la tabla de posiciones con un récord de 4-0, mientras que FroztFire y la UC están en la última posición con una pobre marca de 0-4, sin conocer la victoria.

Puedes seguir todas las partidas de la Liga de Honor Entel en la cuenta de Twitch oficial de LVP Chile. Además, todos los detalles de los encuentros y del Torneo de Clausura los encontrarás en RedGol Gamer.