Fortnite siempre está dando que hablar, ya lo hizo cuando anunció el estreno de su esperado tercer capítulo, después con la confirmación de las skins de Spider-Man, Gears of War y The Rock, como The Foundation, y ahora vuelve a destacar porque ya está disponible un nuevo evento llamado Festival de invierno.

Este evento llega como una especie de previa para lo que será la Navidad, donde habrá nuevos desafíos, misiones y entregará 14 regalos y dos trajes en especial, estamos hablando de las skins de la película Spider-Man: No Way Home, exactamente del hombre arácnido Peter Parker y MJ, quienes están disponibles para ser adquiridos en la tienda. Además, también habrá dos skins gratis llamadas Krisabelle y Banano Bajo Cero.

¿Desde cuándo y hasta cuándo estará el evento del Festival de invierno de Fortnite?

El evento comenzó durante esta jornada y se extenderá hasta el 6 de enero de 2022. A continuación te dejamos la lista de todos los objetos y recompensas del evento del Festival de invierno 2021:

- Accesorio mochilero Llama Congelada

- Icono de Copo de Nieve para el estandarte

- Skin Krisabelle

- Skin Banano Bajo Cero

- Gesto Regalo a Medida

- Emoticono ¡Me Encanta!

- Música Botín en las Montañas

- Ala delta Centinela

- Ala delta Tabla de Mirada Dorada

- Pantalla de carga ¡Más vale que hayáis sido buenos!

- Herramienta de recolección Filos Festivos

- Herramienta de recolección Pala Quitanieves

- Grafiti Festival de Invierno Explosivo

- Estela Estela Boreal

- Envoltorio Lanudo

- Envoltorio Centelleo