Ya está disponible God of War para PC: el primero que no es exclusivo de PlayStation

Se podría considerar como el cuarto juego de la saga, pero no, se puede decir que Kratos comenzó una saga nueva durante su aventura en las tierras nórdicas junto con su hijo Atreus, que hasta los primeros días de 2022 se podía jugar solo en PlayStation 4. Pero lo cierto es que God of War ya está disponible para PC, el cual será el primer juego de la historia de God of War que no es exclusivo para consolas de Sony.

Esto se hizo posible debido a que los mismos estudios de PlayStation presionaron para que este título se estrenara en PC, así lo confirmó Cory Barlog, director de God of War, durante una entrevista al sitio Game Informer, ahí mencionó que: "creo que fue el colectivo de estudios el que no paró de repetir que era una buena idea y que deberíamos estudiar hacerlo. Se habían dejado tantas sugerencias que al final dijeron hagámoslo".

¿Desde cuándo está disponible God of War en PC?

El título está disponible desde el 14 de enero de 2022 en computadores y se puede adquirir en Steam o Epic Games Store. God of War se estrenó el 20 de abril de 2018 para PS4.