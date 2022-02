Es probable que PlayStation tenga un año 2022 con bastante protagonismo, hace unos días lanzaron oficialmente el título Horizon Forbidden West y en un par de días más también será una de las plataformas que alberge el esperado juego de RPG de Elden Ring. Pero también hay muchos juegos que llegarían a la consola de Sony y según informaciones de insiders, PlayStation podría organizar un Showcase para abordar los estrenos.

¿Cuándo será el Showcase de PlayStation?

Según los filtradores, el evento se realizará en marzo de 2022. Tom Henderson, periodista y filtrador de temas de videojuegos, mencionó en un mensaje que: "PlayStation debe estar preparando algo en Marzo. Hay demasiadas cosas alineadas que sugieren que ese es el caso". Mientras que Nick Baker, del sitio XboxEra, afirmó que: "sí, tienen un evento en marzo. Se supone que es el bueno".

Cabe destacar que los próximos lanzamientos de PlayStation serán Gran Turismo 7 (4 de marzo), Ghostwire: Tokyo (25 de marzo) y Forspoken (24 de mayo). Mientras que en el posible Showcase de marzo se podrían comunicar novedades sobre títulos como The Last of Us Remake, Hogwarts Legacy, BluePoint (Battle Royale de Naughty Dog) y el esperado regreso de Twisted Metal.

El último Showcase de PlayStation se realizó en septiembre de 2021, instancia en la que se anunciaron juegos como Wolverine y Spider-Man 2.