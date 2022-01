2022 es un año en el que PlayStation tendrá estrenos bastante interesantes y que sin duda sacudirán el mercado de los videojuegos, algunos ejemplos son títulos como God of War Ragnarok y Horizon Forbbiden West. Es por esto que durante las últimas horas surgió un rumor de que Sony y PlayStation estarían planeando realizar el evento State of Play para detallar los lanzamientos de este año.

¿Cuándo se realizaría el evento State of Play?

Uno de los encargados de este rumor es el filtrador Tom Henderson, quien ya estuvo involucrado por ejemplo en el rumor del posible remake de The Last of Us para PS5, señalando que los eventos se podrían realizar en las primeras fechas de febrero y que "probablemente será un State of Play, que podría ser un evento con un potencial bastante grande".

Cabe destacar que durante este año PlayStation tendrá estrenos bastante interesantes, el más próximo será el Horizon Forbbiden West, aventura que tendrá nuevamente a Aloy como protagonista y que se estrenará el 18 de febrero de 2022 para PS4 y PS5.

Mientras que God of War Ragnarok se estrenará también en este año, según filtraciones de dataminers sería el 30 de septiembre de 2022.