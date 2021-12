Skins de Spider-Man: No Way Home llegan a Fortnite en medio de un evento de Invierno

Spider-Man: No Way Home está causando mucha expectación con su película, el día de ayer fue su preestreno en salas chilenas, y durante el día se hoy se está estrenando oficialmente. Dicho film ha tenido excelentes críticas por parte de los medios especializados. Además de eso, Epic Games no perdió la chance y concretó otro crossover con el hombre arácnido para llevar las apariencias de los protagonistas de la película al juego Fortnite.

Es así como los personajes de Peter Parker y MJ, los cuales son interpretados por Tom Holland y Zendaya, llegan al nuevo evento del juego de Epic Games llamado el Festival de invierno, y que estará vigente por aproximadamente nueve días. Cabe destacar que recientemente Fortnite inició un nuevo ciclo con el estreno de su tercer capítulo.

¿Cuándo se estrenó la película Spider-Man: No Way Home?

La película se estrenó oficialmente hoy 16 de diciembre en todas las salas de cine de Chile. Mientras que el Festival de invierno de Fortnite también comenzó hoy y durará hasta el 6 de enero de 2022.

Fortnite está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, para dispositivos móviles Android, y PC (vía Epic Games).